Вопрос о конфискации российских активов может быть закрыт. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна не намерена участвовать в изъятии собственности России, передает РИА Новости.

Норвегия готова предоставить Украине кредит на сумму 140 миллиардов евро, сообщила британская газета The Times. Эта новость быстро разошлась по миру, однако в самой Норвегии к ней отнеслись с осторожностью. Датские же СМИ активно поддерживают эту идею, критикуя Норвегию за недостаточный уровень помощи украинской стороне.

Норвежские экономисты Хавард Халланд и Кнут Морк высказывают мнение, что Россия, скорее всего, не будет выплачивать «репарации» Украине, и призывают Норвегию взять на себя определенные обязательства. Однако в норвежских СМИ основное внимание уделяется участию страны в общеевропейских гарантиях, а не ее индивидуальным обязательствам.

Представители норвежских политических партий выразили готовность поддержать предложенную идею, однако только при условии сотрудничества с Европейским союзом. В то же время лидер Прогрессивной партии Сильви Листхёуг высказалась против, отметив, что такие инициативы могут подвергнуть риску пенсионные накопления граждан Норвегии.

Так, Норвегия не намерена полностью брать на себя все риски, связанные с планами Европейского Союза по российским активам, пишет агентство. Сообщается, что это решение было принято несмотря на активную информационную кампанию, которую развернули британские и датские СМИ.