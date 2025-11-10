Североатлантический альянс «намерен сильнее подчеркивать свой ядерный потенциал», при этом в структурах НАТО и ЕС процветает коррупция. В том, что происходит в альянсе, разбиралась в своей статье для РИА Новости колумнист Елена Караева.

По ее словам, на фоне заявлений генсека НАТО Марка Рютте о необходимости «ядерного сдерживания противников» появилась информация о хищении средств на закупку беспилотников, предназначенных Украине. А также о том, что военные заказы в НАТО и ЕС передавались «своим людям».

«Суммы выплат за допуск подельников-субподрядчиков к натовской кормушке могли составлять от нескольких сотен тысяч до пары-тройки миллионов евро», — говорится в статье.

По делу о воровстве проходят пять менеджеров агентства по закупкам NSPA, ежегодный бюджет которого составляет десять с лишним миллиардов евро. При этом руководительница NSPA Стейси Каммингс после ознакомления с собранными следствием фактами коррупции ее подчиненных сочла представленные обвинения «необоснованными».

«Красота игры и натовских, и еэсовских (почти одно и то же) в том, что коррупция и отмывание похищенных средств совершались, не сходя с места. Рабочего», — отметила Елена Караева, обратив внимание, что в списке подозреваемых есть и имя экс-еврокомиссара Дидье Рейндерса.

Рейндерс был главным по заморозке российских активов, которые были положены под выгодный процент в европейский Euroclear, пояснила она.

«Дома обыскали, компьютеры конфисковали. И обвинение предъявили. Дидье Рейндерс, главный по блокированию наших авуаров в ЕС, отмыл примерно миллион евро. А еще Дидье Рейндерс получал за зашкаливающую русофобию пятизначное жалованье. Порядка 20 тысяч евро ежемесячно», — отметила колумнист.

По ее мнению, сейчас в ЕС «в условиях дичайшего экономического кризиса и рушащейся из-за колоссальной долговой нагрузки финансовой системы» коррупционная, с привкусом милитаризма, русофобия «оказывается единственным надежным активом». А для России противостояние с натовскими чиновниками-русофобами — «вопрос существования страны в режиме гарантированной безопасности».

«И лишь победив в СВО, мы уничтожим не только русофобию, но и еэсовско-натовскую коррупцию, что ее питает», — уверена Елена Караева.

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине на Западе были введены обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов.

В сентябре 2025 года СМИ сообщили, что Еврокомиссия рассматривает возможность передачи Украине замороженных активов РФ в форме долговых расписок. В Брюсселе предложили обменивать активы на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном.