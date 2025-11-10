Инфляция в России на 10 ноября: что изменилось и чего ждать

По данным Министерства экономического развития, за период с 28 октября по 5 ноября 2025 года потребительские цены в России увеличились на 0.11%. С начала года рост составил 5.23%, а годовая инфляция достигла 7.89. «Рамблер» выяснил, чего ждать на рынке.

Главное об инфляции в России

За указанный период цены на продукты питания выросли на 0.2%, а с начала года – на 4.29%. За этот же период цены на плодоовощную продукцию увеличились на 1.42%, но с начала года они снизились на 11.23%. Цены на продукты питания, исключая плодоовощную категорию, за неделю поднялись на 0.09%, а с начала года – на 6.85%.

За последнюю неделю цены на непродовольственные товары увеличились на 0.03%, а с начала года рост составил 2.74%. Нефть за этот же период подорожала на 0.04%, а с начала года ее стоимость возросла на 12.12%. В категории наблюдаемых услуг недельное повышение цен составило 0.16%, а с начала года – 11.66%.

Уложится ли ЦБ в середину своего прогноза инфляции

Напомним, что Банк России прогнозирует инфляцию в четвертом квартале в диапазоне 6,8–8,7%. Аналитики «Финама» полагают, что у ЦБ есть хорошие шансы уложиться в середину своего прогноза инфляции при нормализации цен на горюче-смазочные материалы.

Набиуллина: Высокая ставка замедлила инфляцию и укрепила рубль в России

Также в статье говорится об автокредитовании. Авторы напомнили, что в октябре было выдано таких кредитов на 214 млрд руб., что на 7,3% больше, чем в сентябре и на 27,4% больше, чем в октябре прошлого года. Отмечается, что увеличение автокредитования связано с повышением утилизационного сбора.

Объем выданных ипотек вырос на 21% за октябрь и на 36% за год и составил 484 млрд руб. Из этой суммы 365 млрд руб. пришлось на льготную ипотеку. Спрос на ипотеку, включая рыночные программы, показал рост из-за ужесточения условий льготной ипотеки со следующего года, указывают эксперты.

По их словам, рынок также ожидает снижения ключевой ставки, что позволит рефинансировать кредиты. Текущие выдачи рыночной ипотеки отражают ожидания снижения ставки, которые были высоки месяц–два назад. Кредитование наличными остается на прежнем уровне: ставки остаются высокими, а рост зарплат замедляется, подчеркивают аналитики.