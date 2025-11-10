Минпромторг и Минфин России разработали механизм, с помощью которого власти намерены изыскать средства для защиты и поддержки отечественных производителей электроники. Об этом со ссылкой на источники, близкие к министерствам, пишут «Ведомости».

Соответствующие поправки к закону о промышленной политике внесены на рассмотрение правительства. Они устанавливают специальный технологический сбор для импортеров соответствующей продукции и всех внутренних производителей, однако российские предприятия при достаточной степени локализации смогут получать компенсации.

Таким образом, речь идет об аналоге утилизационного сбора для автомобилей. Его результаты власти оценивают как хорошие, хотя участники рынка уверены, что такие меры сделали технику существенно дороже для россиян и привели к обвалу продаж.

По словам собеседника издания, новый сбор распространят только на те категории, где доля российских товаров невысока, но перечень продукции еще предстоит установить. В течение нескольких лет список будут расширять, а на первом этапе речь пойдет только о готовой продукции.

Ставку сбора определят для каждой категории отдельно в зависимости, в том числе, от ее стоимости. Верхней граней сбора власти хотят сделать пять тысяч рублей, таким образом, перенесение ее в стоимость продукции не должно повлиять на продажи.

В случае утверждения законопроекта новая норма начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Администратором, как и в случае с утильсбором, выступит Минпромторг.

Общую сумму, которую правительство хочет собрать таким образом, источники издания не назвали. Сам промышленный сбор еще в июле анонсировал министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Тогда он говорил, что деньги пойдут в специальные фонды, нацеленные на поддержку этих же отраслей.

Российские участники рынка поддерживают сбор, полагая, что он позитивно повлияет на отечественную радиоэлектронную промышленность. При этом вице-президент GS Group Федор Боярков считает, что ассортимент товаров на рынке сохранится, потому что конкуренция среди производителей высока, и они смогут предложить приемлемые для покупателей цены.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне снизили требования к электронике и стали чаще смотреть в первую очередь на цены, приобретая дешевые модели. Участники рынка указывают, что средняя стоимость устройств по сравнению с прошлым годом падает.

При этом на фоне невостребованности своей продукции крупнейшие российские производители электроники Fplus и «ПК Аквариус» столкнулись с десятками исков от кредиторов, поскольку оказались не в состоянии оплачивать свои долги. Для продолжения работы им необходима поддержка и увеличение госзаказа, так как в рознице и у коммерческих компаний их продукция не пользуется спросом.