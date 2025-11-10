США предрекли конец доминирования Китая в одной сфере

США предрекают скорое завершение доминирования Китая на рынке редкоземельных элементов. Министр финансов Скотт Бессант заявил, что влияние Пекина сохранится лишь на 24 месяца, передает The Financial Times.

В предыдущем месяце Китай усилил контроль над экспортом редкоземельных элементов и магнитов, однако США и Китай достигли соглашения о годичной отсрочке. Отмечается, что США активно развивают новые источники сырья и перерабатывающие мощности, укрепляя сотрудничество с союзниками, такими как Австралия и Япония.

В октябре Вашингтон и Канберра договорились вложить 3 миллиарда долларов в проекты по добыче критических минералов. Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити также объявила о совместной разработке редкоземельных металлов в водах у острова Минамиторисима, напоминают авторы материала.

Однако, как сообщается, процесс диверсификации поставок редкоземельных элементов из Китая займет значительное время. Разработка новых месторождений — это длительный, затратный и рискованный процесс, требующий крупных инвестиций и получения множества разрешений. Австралийская компания Lynas, крупнейший производитель за пределами Китая, уже столкнулась с трудностями, а новые проекты могут оказаться убыточными без высоких цен на рынке.

В США лишь Energy Fuels и MP Materials производят редкоземельные элементы в проммасштабе. Другие компании, такие как Vulcan Elements и Noveon Magnetics, планируют нарастить выпуск магнитов. Однако большинство проектов пока спекулятивны или нерентабельны без устойчивого роста цен.

Таким образом, США и их союзники делают значительные шаги для снижения зависимости от китайских поставок, но полная независимость от Китая в ближайшие годы маловероятна, пишут авторы статьи.