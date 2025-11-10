Аналитик рассказал о подготовке Турции к сокращению закупок газа из РФ

Турция в ближайшее время не сможет отказаться от закупок газа из РФ, заявил вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар. Об этом пишет РИА Новости.

Кашлылар добавил, что ожидает продления соглашений о поставках между Турцией и Россией, срок которых истекает в конце года.

Аналитик уточнил, что Турция активно диверсифицирует свои поставки за счет контрактов на сжиженный природный газ (СПГ).

«"Газпромбанк", находящийся под санкциями западных стран, играет ключевую роль в оплате поставок. Турция добивалась освобождения от санкционных ограничений как в прошлом, так и в этом году, что позволило ей продолжать закупки российского газа», — подчеркнул он.

По его словам, политика Анкары по диверсификации энергоресурсов со временем может привести к сокращению поставок из России.

Ранее стало известно, что Россия и Турция ведут переговоры о сохранении объемов поставок газа по трубопроводам в следующем году на уровне 22 миллиардов кубометров в год в рамках контракта «Газпрома» с турецкой государственной компанией Botas.