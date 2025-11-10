Маск спрогнозировал исчезновение денег

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в будущем деньги могут исчезнуть. По словам предпринимателя, их эквивалентом станут единицы энергии. Об этом он заявил на собрании акционеров компании Tesla.

Илон Маск, американский миллиардер

«Может быть, в будущем денег вообще не будет. Или деньги будут, но их можно будет измерять в ваттах».

При этом миллиардер в шутку посоветовал акционерам компании Tesla сохранять акции.

Ранее инвесторы Tesla одобрили Илону Маску выплату почти триллиона долларов в качестве награды за управление. Такое решение на ежегодном собрании акционеров поддержали более чем 75% голосовавших.

Илон Маск получит премию в $1 трлн

Чтобы получить всю сумму, Маску нужно будет увеличить капитализацию компании с 1,5 триллиона долларов до 8,5 триллиона. Также среди условий внедрение автономных транспортных средств и человекоподобных роботов. Кроме того, прибыль должна достигнуть сотен миллиардов долларов.