Орбан заявил, что Трамп защитил Венгрию «финансовым щитом»

Президент США Дональд Трамп предоставил Венгрии «финансовый щит» от внешних нападений и спекулятивных атак. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает Bloomberg.

Орбан пообщался с журналистами, возвращаясь из США в родную страну. Он заявил, что накануне «заключил соглашение с американским президентом о финансовом щите».

«Если финансовая система Венгрии подвергнется внешнему нападению, американцы дали слово, что они будут защищать нашу финансовую стабильность. Можно забыть о нападках на венгерскую валюту, ее бюджет или удушении Венгрии с финансовой стороны. Мы решили этот вопрос с США», — сказал Орбан.

По его словам, соглашение защитит экономику от снижения суверенного кредитного рейтинга, а также снизит зависимость от ЕС. Ранее Брюссель приостановил финансирование Венгрии на сумму более 20 миллиардов долларов, сославшись на коррупцию и проблемы с верховенством закона.

Ранее Орбан заявил, что Белый дом полностью освободил Венгрию от санкций на поставки энергоносителей из России по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба».