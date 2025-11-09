В Крыму оценили ситуацию с бензином

Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал положение дел с наличием топлива на заправках полуострова. Его процитировало РИА Новости.

Он заявил, что с бензином сложилась контролируемая ситуация. По словам Константинова, для предотвращения и своевременного реагирования на вызовы в регионе круглосуточно работает штаб, который возглавляет руководитель республики.

В конце октября стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России увидела признаки заключения картеля в действиях независимых участников крымского розничного рынка топлива и возбудило в связи с этим дело. Кроме того, территориальные управления ФАС выдали предупреждения автозаправочным сетям в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях.