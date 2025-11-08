ЕС предпринял «антироссийский газовый крестовый поход» и потерпел серьезный экономический ущерб. Это особенно заметно на фоне Венгрии, которая вела независимую от Брюсселя политику, и получила дешевые энергоносители. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В соцсети Х Дмитриев написал, что венгерский премьер Виктор Орбан смог получить от главы США Дональда Трампа «освобождение» от западных санкций и защитить национальные интересы. В итоге Будапешт обеспечил своим гражданам самые низкие цены на энергоносители в Европе.

«В то же время антироссийский газовый крестовый поход обошелся ЕС более чем в 1,4 триллиона евро, привел к большим счетам за электроэнергию, деиндустриализации… и к улыбке фон дер Ляйен», — написал Дмитриев.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Белый дом освободил Венгрию от санкций на поставки энергоносителей из России по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба».