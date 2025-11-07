В Белом доме рассказали о влиянии шатдауна на экономику

В Белом доме рассказали о том, как шатдаун в США влияет на экономику страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассета телеканалу Fox Business.

По словам Хассета, влияние шатдауна на экономику США оказалось гораздо серьезнее, чем изначально предполагалось. Как объяснил эксперт, это произошло из-за того, что шатдаун слишком затянулся.

«Воздействие на экономику оказалось гораздо серьезнее, чем мы ожидали, потому что он длится так долго», — заявил он.

Напомним, что шатдаун в США начался 1 октября 2025 года, когда конгресс не успел согласовать бюджет. Из-за этого правительство США приостановило работу. Хотя подобная ситуация не является редкостью, нынешняя приостановка работы побила рекорд по длительности — она продолжается уже 38 дней.

Ранее шатдаун в США привел к сокращению числа авиарейсов.