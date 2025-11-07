Представители обеих партий США - Демократической и Республиканской - накануне встречи президента Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обратились к властям этой страны с призывом не покупать нефть у России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на копию резолюции.

Под документом поставили свои подписи 10 сенаторов, среди которых республиканцы Роджер Уикер и Митч Макконнелл, а также демократы Джинн Шахин, Крис Ван Холлен, Крис Кунс и другие.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в пятницу в Белом доме намерен принять Виктора Орбана.

Несколько дней назад американский лидер заявил, что премьер Венгрии просил его исключить Будапешт из санкций против российской нефти, но пока глава Белого дома такого разрешения не давал.

Напомним, что власти России уже отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики против России.