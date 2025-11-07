Цены на российскую нефть в Азии обвалились

Санкции американских властей, введенные против ведущих нефтяных компаний России, спровоцировали рекордные скидки на российскую нефть в азиатских портах по сравнению с эталонным сортом Brent, пишет Reuters.

С конца октября дисконт на основной российский экспортный сорт нефти Urals продемонстрировал резкий рост. Он достиг четырех долларов за баррель, тогда как ранее он составлял два доллара. Сорт ESPO, который ранее продавался с премией относительно Brent, теперь реализуется со скидкой. Эти изменения произошли в контексте поставок из портов Дальнего Востока.

Как уточняется в материале агентства, цены на нефть упали из-за того, что индийские и китайские государственные нефтяные компании приостановили свои закупки. В Индии несколько крупных нефтегазовых компаний отказались от заказов на российскую нефть на декабрь, когда вступят в силу санкции. Среди них — Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy и Reliance Industries.

Эти ведущие компании, занимающиеся нефтепереработкой в стране, контролируют 65 процентов рынка. В связи с этим ожидается значительное снижение общего объема импорта сырья из России в декабре, пишут авторы. В сообщении не предоставляется информации о китайских предприятиях, которые приостановили морские поставки из России.