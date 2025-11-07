ЕС потребовал от Британии взносы за доступ к рынку

Чтобы претендовать на участие в совместных проектах и получить доступ к рынку энергоресурсов ЕС на льготных условиях, Британии потребуется внести обязательные платежи в бюджет Евросоюза, аналогичные тем, что платят Норвегия и Швейцария, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Европейский союз потребовал от Британии обязательных взносов в бюджет объединения в качестве условия для участия в ряде совместных проектов, передает ТАСС.

По сведениям газеты Financial Times, в Брюсселе считают, что Лондону необходимо сделать вклад в региональные фонды выравнивания, чтобы отменить ограничения на продукцию животного и растительного происхождения, а также открыть доступ к торговле энергоресурсами по сниженному тарифу.

Размер взносов пока не определен, но представители столиц стран-членов ЕС уверены, что Соединенное Королевство должно платить аналогично Норвегии, Швейцарии и другим партнерам.

Дипломат ЕС подчеркнул: «Третьи страны, желающие получить доступ к внутреннему рынку ЕС, платят». Он добавил, что нельзя пользоваться преимуществами членства, не являясь членом сообщества.

Ранее сообщалось, что Британия сможет получить доступ к фонду милитаризации Евросоюза в объеме 150 млрд евро на закупку вооружений только после полной оплаты взноса за вхождение.

