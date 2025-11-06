Китай пообещал миру "огромные новые рынки"

Китай продолжит открывать свои рынки, создавая новые возможности для поставщиков и инвесторов со всего мира. Об этом заявил 5 ноября премьер Госсовета КНР Ли Цян на открытии VIII Китайского импортного ЭКСПО в Шанхае.

© Российская Газета

Глава китайского правительства напомнил, что среди основных задач XV пятилетки (2026-2030 гг.) числятся стимулирование конечного потребления и дальнейшее расширение открытости внешнему миру. Китайская экономика продолжит рост, объем национального ВВП к 2030 году превысит 170 трлн юаней.

"Мы продолжим делиться огромными возможностями китайского рынка, поддерживать выход на рынки КНР большего количества высококачественных зарубежных товаров и услуг", - пообещал премьер.

Лучшее подтверждение тому - проведение Китаем профильного импортного ЭКСПО, масштабы которого постоянно растут. Нынешняя выставка поставила новые рекорды объемов представительства. В ней участвуют 4108 экспонентов из 155 стран, регионов и международных организаций, порядка 450 тыс. профессиональных закупщиков. Площадь ЭКСПО достигла 430 тыс. кв. м. На выставке состоится более 450 премьер товаров, технологий и услуг на китайском рынке.

Довольно молодая выставка уже доказала свою эффективность: за минувшие семь лет на ней заключены сделки общим объемом более $500 млрд. Только в минувшем году этот показатель превысил психологически важную планку в $80 млрд, а в нынешнем году с увеличением количества экспонентов и закупщиков - продолжит рост. ЭКСПО будет продолжать оставаться на острие копья открытости китайских рынков для зарубежных поставщиков.

Рынки эти постоянно растут. По подсчетам Минкоммерции КНР, в уходящей XIV пятилетке (2021-2025) общий объем китайского импорта товаров и услуг превысит $15 трлн - это в среднем по три триллиона долларов в год! В будущие пять лет Китай сможет проглотить еще больше, что создает все новые шансы для зарубежных поставщиков, в том числе российских.

Договоренность о наращивании поставок российской продукции в КНР была достигнута на самом высоком уровне буквально за два дня до открытия ЭКСПО, во время состоявшейся в Ханчжоу 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран. В частности, подтвержден курс на дальнейшее наращивание поставок российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в КНР. Речь идет об "открытии доступа для поставок в Китай более широкого спектра российских товаров животного и растительного происхождения".

Важную роль в продвижении российской продукции сыграют проводимые уже несколько лет в КНР выставки-ярмарки "Сделано в России", а также постоянные российские национальные павильоны, которые уже действуют в крупнейших городах Поднебесной. Последний из подобных начал работать в Пекине совсем недавно, 29 сентября. На его базе развернуты розничная точка и центр продвижения товаров, предоставляющий возможности прямого выхода на поставщиков. По словам организаторов центра, он будет работать по принципу "Закупка по всей России и сбыт по всему Китаю".

Ассортимент представленной в павильоне продукции сейчас насчитывает сотни товарных позиций от более ста российских производителей. Сюда, в частности, перекочевали товары, представленные в конце августа на первой в Пекине выставке-ярмарке "Сделано в России", которую за три дня посетили более 200 тыс. человек. В будущем ассортимент будет постоянно расширяться, заверили операторы центра. В частности, здесь будут торговать не только пользующейся в КНР популярностью пищевой и косметической продукцией, но и промышленными товарами.

По итогам встречи премьеров двух стран обозначен курс и на "укрепление сотрудничества в области торговли услугами, в том числе по таким направлениям, как туризм, транспортные перевозки, информационные технологии".

Особенно перспективен туризм с учетом введения Китаем в минувшем сентябре безвизового режима для россиян. Глава российского правительства подчеркнул, что РФ работает над ответным решением по отмене виз для китайцев. В минэкономразвития прогнозируют: по итогам 2025 года взаимный турпоток достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, а к 2030 году - вдвое превысит доковидный уровень 2019 года.