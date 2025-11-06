ЦБ повысил курс доллара на 7 ноября

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 7 ноября 2025 года.

Курс доллара повышен до 81,37 рубля, когда 6 ноября он был на уровне 81,18 рубля. Курс евро вырос до 93,76 рубля, когда на 6 ноября он составлял 93,51 рубля. Курс юаня увеличился до 11,36 рубля, на 6 ноября он составлял 11,33 рубля.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. После введения американских санкций в июне 2024 года против Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра торговая площадка прекратила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро.

С начала 2025 года курс доллара к рублю демонстрировал уверенное снижение (на 10 января он составлял 102,2 рубля). Так, по итогам мая доллар США ослаб на 3,6%, обновив минимум с середины мая 2023 года.

Аналитики, опрошенные Банком России в октябре, ожидают более крепкий рубль, чем в сентябре. Прогноз на 2025 год – 85 рублей за доллар, на 2026 год – 94,6 рубля за доллар, на 2027 год – 100 рублей за доллар, на 2028 год – 103,7 рубля за доллар.

