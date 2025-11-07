Россия сократила поставки СПГ в Европу

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европейского союза с января по октябрь 2025 года снизились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,3 млрд куб. м (против 17,5 млрд куб. м). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского аналитического центра Bruegel.

© Газета.Ru

В частности, в октябре объем импорта российского СПГ в Европу составил 1,4 млрд куб. м (1,5 млрд куб. м — в 2024 году).

Поставки СПГ в Европейский союз с американского направления (США и Тринидад и Тобаго) по итогам октября увеличились на 2% по сравнению с сентябрем и составили 8,1 млрд куб. м. За десять месяцев текущего года импорт Европой газа из этих стран вырос на 61%, до 73,5 млрд куб. м.

3 ноября заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что Москва не обращает внимание на политику Евросоюза (ЕС) в отношении российских энергоресурсов и перенаправляет поставки, ориентируясь на рынок в целом. По его словам, в настоящий момент наиболее активный экономический рост наблюдается на Юге и Востоке Азии, в Африке, в Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке, поэтому РФ перенаправляет свой экспорт туда.