Силуанов: проект бюджета предусматривает 44,6 млрд рублей на спутники связи

Поправки к проекту бюджета РФ предусматривают выделение 44,6 млрд рублей на создание спутников связи и обновление космической группировки, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства.

"Нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Деньги будут направлены в размере 44,6 млрд рублей на создание спутников связи, вещание государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите. Деньги будут направлены на обеспечение своевременного обновления существующей группировки для предоставления услуг интернета", - сказал Силуанов.