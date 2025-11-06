Армения может начать импортировать товары из РФ через Азербайджан

Армения рассматривает возможность импорта товаров из России по железной дороге через Азербайджан. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

Он рассказал, что в данный момент формируются заявки на импорт российских товаров через азербайджанскую территорию.

«Также необходимо понять, как на практике может осуществляться экспорт товаров из Армении по тому же маршруту в Россию или Казахстан,» — сказал он на брифинге, комментируя импорт российской пшеницы.

4 ноября армянский министр экономики Геворг Папоян сообщил, что российская пшеница теперь доставляется в Армению по железной дороге через Азербайджан.

До этого Пашинян заявил, что Россия сможет осуществлять железнодорожные грузовые перевозки в Армению через Азербайджан после разблокирования региональных коммуникаций. Он отметил, что в настоящее время Ереван и Вашингтон ведут переговоры о строительстве железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью.