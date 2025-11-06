В России могут запретить продажу еды с истекающим сроком годности

В Госдуме предлагают запретить торговым сетям продавать готовую еду из продуктов, срок годности которых истекает менее чем через сутки. Законопроект внесут на рассмотрение уже сегодня. Также инициаторы предлагают запретить приготовление кулинарной продукции непосредственно в торговых объектах.

В пояснительной записке отмечается, что действующие санитарные нормы допускают открытую продажу готовых блюд, что может повышать риск загрязнения и способствовать росту случаев кишечных инфекций.

Авторы документа привели в пример массовое отравление шаурмой в магазинах сети «Николаевский» в Бурятии, где пострадали 145 человек.