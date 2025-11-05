Польша предложила Словакии американский газ

Польский лидер Кароль Навроцкий выступил с инициативой о поставках американского газа в Словакию через польскую газотранспортную систему. Обращаясь к журналистам после переговоров со словацким президентом Петером Пеллегрини в Братиславе, Навроцкий сообщил о своем предложении, сформированном после встреч с американским коллегой Дональдом Трампом.

Польский президент заявил о готовности Варшавы в сжатые сроки стать ключевым центром распределения газа из Соединенных Штатов. Он акцентировал внимание на наличии у Польши всей необходимой инфраструктуры для реализации подобных поставок, включая терминал для приема сжиженного газа в Свиноуйсьце и соединительные газопроводы.

Со своей стороны, словацкий руководитель указал на объективные сложности, отметив невозможность быстрого отказа Братиславы от российских энергоносителей. Это заявление прозвучало на фоне решения Совета ЕС, утвердившего 20 октября поэтапное введение запрета на закупки российского газа с января 2028 года, распространяющегося как на трубопроводные поставки, так и на сжиженный природный газ.