Стало известно, во сколько экономике США обходится шатдаун

Частичная приостановка работы федерального правительства США еженедельно обходится американской экономике примерно в 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

В агентстве отметили, что нынешний шатдаун стал самым продолжительным в истории США, он длится уже 36 дней.

«По оценкам аналитиков, каждая неделя обходится американской экономике в сумму от 10 до 30 миллиардов долларов, в среднем затраты достигают 15 миллиардов долларов», — говорится в тексте.

Старший экономист банка Barclays Джонатан Миллар указал, что ранее шатдауны не приводили к катастрофе, однако на этот раз «все может быть иначе». Это связано с тем, что сейчас экономика США более нестабильна.

Согласно прогнозам экономистов, если шатдаун продлится до Дня благодарения, 27 ноября, то безвозвратные потери для американской экономики составят около 14 миллиардов долларов.

Напомним, что деятельность федерального правительства США была частично приостановлена из-за отсутствия финансирования в начале октября. Причиной шатдауна стало то, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли достичь договоренностей по ряду статей расходов. Это стало уже 22-м шатдауном в истории США и четвертым при президенте Дональде Трампе.