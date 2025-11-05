Десятки стран перестали покупать российскую пшеницу

В октябре 2025 года экспортные отгрузки основных видов российских зерновых упали на 20 процентов. Об этом заявила директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. Ее процитировало «Интерфакс».

Если в октябре 2024 года речь шла о 8 миллионах тонн, то во второй осенний месяц этого года данный показатель дошел до 6 миллионов 454 тысяч тонн. Экспорт пшеницы упал на 14,2 процента, до 6 миллионов 24 тысяч тонн. Отгрузки ячменя рухнули больше чем в два раза, кукурузы — почти в три раза, а гороха — в 2,4 раза.

Кроме того, сжался и ассортимент продаваемых за границу зерновых, зернобобовых и масличных культур. Если год назад речь шла о 26, то в октябре 2025 года их оказалось всего девять.

По словам Тюриной, если в октябре 2024 года российскую пшеницу покупали 50 стран, то в октябре 2025 года этот показатель опустился до 30 государств. Крупнейшим покупателем традиционно оказался Египет. Но и он снизил закупки на 16,3 процента, до 1 миллиона 307 тысяч тонн. На втором месте расположилась Турция, которая нарастила импорт в 1,9 раза, до 883 тысяч тонн. Отгрузки в Иран увеличились почти в пять раз, до 545 тысяч тонн.

В начале октября вице-премьер Дмитрий Патрушев объяснил снижение экспорта российского зерна низкими мировыми ценами. По его словам, сложилась не очень хорошая ситуация.