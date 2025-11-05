Между офисом Владимира Зеленского и ЕС разгорелась драма — Киев молит о финансовой поддержке, однако Европа на нее не готова. Как сообщает РИА Новости, украинские власти просят продержаться еще год, а новый бюджет страны больше похож на «прощальный».

СМИ пишут, что его глава Андрей Ермак обратился к странам Евросоюза и Великобритании с просьбой о срочной помощи: если похищенные российские деньги не передадут Киеву, то ВСУ перестанут удерживать линию фронта. По расчетам The Economist, Украине требуется 110 млрд долларов для продолжения боевых действий и поддержания экономики, однако ЕК пообещала лишь 2 млрд. Таким образом, присвоить деньги РФ — единственный вариант для украинских властей продержаться еще год.

Больше от Украины не просят. По подсчетам центра Bruegel, в 2026 году Евросоюз должен выйти на максимум производительности своей военной промышленности и обеспечить оборонный паритет с РФ. Кроме того, в 2026 году начнут работать масштабные военно-финансовые программы. Также в Европе рассчитывают на падение внутреннего рейтинга президента США Дональда Трампа, что заставит его меньше ссориться с союзниками по НАТО.

Одновременно с этим в Киев приехал Посол США в НАТО Мэттью Уитакер. По некоторым данным, он сменяет главного спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлогга. На встрече с Зеленским Уитакер был короток: он довел до сведения украинского политика, что конфликт должен прекратиться.

Заявление можно было бы отнести к очередным качелям Трампа, если бы не рекордное количество «всепропальных» новостей. Reuters пишет, что принятие Украины в союз в обозримом будущем не ожидается, а издание Politico — что украинцев ждет «тяжелейшая зима». Финансовые СМИ обратили внимание на то, что черновой вариант госбюджета Украины выглядит как «последний»: долгосрочные инвестиции сокращены до минимума. Ресурс Responsible Statecraft пришел к выводу, что серьезные проблемы с мобилизацией в ВСУ лишь усиливаются.

Однако основной материал вышел от The American Conservative. В ней говорится, что США продолжают преследовать оторванные от реальности внешнеполитические цели, включая то, что Украина якобы может победить Россию. Эта уверенность не имеет оснований, а шансы Киева оцениваются как нулевые.

Как отмечает агентство, европейцы загнали себя в ловушку поддержкой Киева. Если принять условия России сейчас, то им придется публично признать ошибочность позиции — на это в ЕС не готовы. Однако если упорствовать, то Москва уже безо всяких компромиссов добьется своих целей. В США, судя по всему, уже прочитали эту ситуацию и их главные усилия будут направлены на «вправление мозгов» в столицах Европы.