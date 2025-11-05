Трамп собрал почти $2 млрд на свои проекты

Президент США Дональд Трамп сумел привлечь около $2 млрд корпоративных доноров на реализацию своих проектов, включая сооружение бального зала в Белом доме и мероприятия по случаю предстоящего 250-летия Соединенных Штатов. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, ни один американский президент не собирал "столько денег так быстро и на самые различные цели". Трамп "занимается этим с момента вступления в должность и не собирается останавливаться", говорится в публикации.

По словам одного из его доверенных лиц, "раньше $10 млн казались огромной суммой", теперь сбор такой суммы - "просто скучный вечер". С приближением 250-летия страны, которое будет отмечаться в 2026 году, Трамп, вероятно, будет собирать больше у спонсоров для торжеств по этому поводу.

"Донорам следует быть готовыми", - сообщил источник, добавив, что "возможностям нет предела".

В июле администрация Трампа приняла решение построить в Белом доме бальный зал стоимостью $200 млн. Новое помещение будет расположено возле построенного в 1902 году восточного крыла Белого дома. Площадь зала составит 8,4 тыс. кв. м. Во время мероприятий он сможет вместить до 650 человек. Строительные работы начались в октябре и должны быть завершены до окончания второго президентского срока Трампа в январе 2029 года.

Задуманная первым президентом США Джорджем Вашингтоном официальная резиденция - Белый дом - начала строиться в 1792 году по проекту архитектора Джеймса Хобена. Вашингтон сам выбрал место для здания, строительство которого было завершено 1 ноября 1800 года. В тот же день в него вселился второй президент США Джон Адамс. Здание было реконструировано в 1815-1817 годах после пожара в 1814 году.