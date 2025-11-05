Последний шанс: Европа готова на все ради Украины

Еврокомиссия намерена выделить Украине кредит, используя замороженные активы России, чтобы покрыть дефицит бюджета на сумму 60 миллиардов долларов в течение следующих двух лет. Однако страны Европейского союза не могут достичь консенсуса по этому вопросу из-за опасений, связанных с конфискацией средств, пишет РИА Новости.

Как отмечается, активы Москвы продолжают использоваться, однако возникают сомнения относительно распределения ответственности. Бельгия, где находится депозитарий Euroclear, возражает против конфискации активов без судебных решений, выражая обеспокоенность потенциальными системными угрозами для финансовой системы, говорится в материале.

Подчеркивается, что Еврокомиссия предлагает использовать замороженные активы для выпуска бескупонных облигаций ЕС, которые будут предложены инвесторам. Доходы от продажи этих облигаций планируется направить в поддержку Украины. Такой подход позволяет избежать прямой конфискации активов и привлечь средства с рынка капитала, однако не устраняет все юридические сложности, пишут авторы.

Сообщается, что в данном случае риски связаны с возможными ответными мерами со стороны Москвы, снижением доверия к европейской финансовой системе и системе хранения активов, а также с внутренними разногласиями в ЕС. Ситуация осложняется противоречиями между странами-членами союза: страны Прибалтики призывают к жестким мерам, восточные государства против, а государства Центральной и Южной Европы демонстрируют осторожность, говорится в статье.