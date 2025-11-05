В Турции нашли крупное месторождение золота

Власти Турции сообщили об обнаружении месторождения золота стоимостью свыше миллиарда долларов в провинции Сивас, где продолжаются геологоразведочные работы.

О находке рассказали в горнодобывающей компании Ermaden, передает ТАСС.

Новое месторождение расположено в уезде Кангал в восточной провинции Сивас, его общий потенциальный объем оценивается в 424 тыс. унций или около 12 тонн золота. Ориентировочная стоимость находки по текущему биржевому курсу составляет 1,7 млрд долларов.

Компания Ermaden обладает лицензией на добычу на участке площадью более 5,8 тыс. гектаров. Уже проведено бурение в 360 точках, где осуществлялся отбор кернов. По результатам анализа, на месторождении возможно присутствие до 14 млн тонн руды с содержанием металла 0,89 грамма на тонну.

В компании отметили, что работы по разведке продолжаются. Сейчас идет уплотняющее бурение для уточнения объема ресурсов и оценки потенциала прииска. Оценка запасов проводится независимыми и компетентными организациями, включая зарубежные структуры.

