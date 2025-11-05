Вашингтон не ожидал, что исключение российских углеводородов из европейского рынка приведет к трудностям для американской стороны. 22 октября США ввели санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл», однако предприятия, сотрудничающие с этими компаниями, столкнулись с проблемами, даже если доля российского участия составляла всего 12-15%, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, в Германии заводы «Роснефти» перешли под внешнее управление, а в Болгарии может закрыться НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас» из-за прекращения кредитных программ. Это может вызвать дефицит топлива и рост цен. Такие события угрожают текущему проамериканскому правительству Болгарии и могут привести к власти евроскептиков, говорится в материале.

Подчеркивается, что болгарская сторона обратилась к США с просьбой о переносе или отмене санкций, наложенных на компанию «Лукойл». София опасается, что продажа российского актива приведет к остановке производства, которая может затянуться на неопределенный срок. Эксперты считают, что закрытие завода вызовет серьезные проблемы в транспортной системе и работе ТЭЦ.

США обещали Европе обеспечить энергией, но экспорт американской нефти в регион снизился с 3,2 тыс. баррелей в сутки до 3,7 тыс. Заменить российский импорт невозможно. В то же время Венгрия и Германия получили специальные исключения из санкций, что вынудило Вашингтон идти на уступки, чтобы удержать своих союзников от возвращения к России, отмечается в статье.