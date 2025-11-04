Активы российских инвесторов в депозитариях Европейского союза могут быть разморожены без разрешения Управления США по контролю за иностранными активами.

Такую информацию во вторник, 4 ноября, приводит РИА Новости со ссылкой на финансовый источник в Брюсселе.

«Эта информация верна», — отметил собеседник агентства.

Ранее журнал Strategic Culture сообщил, что Европа подложила финансовую и политическую бомбу под свой фундамент.