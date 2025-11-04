Финляндия может снизить налог на электроэнергию

Финляндия рассматривает возможность снижения налогов на электроэнергию для привлечения инвестиций в создание дата-центров.

Об этом сообщает агентство STT со ссылкой на премьер-министра страны Петтери Орпо.

«Петтери Орпо заявил, что Финляндия рассматривает возможность снижения налогов на электроэнергию для привлечения операторов дата-центров в страну», — говорится в сообщении.

По данным агентства, решение по этому вопросу пока не принято, в настоящее время финским правительством рассматриваются и другие меры для привлечения инвестиций в дата-центры.

4 апреля 2022 года Финляндия в одностороннем порядка приняла решение отказаться от закупки российской электроэнергии. В связи с этим премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин распорядился прекратить действия статей Соглашения между правительством СССР и правительством Финляндии об использовании отрезка реки Вуоксы, ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра.