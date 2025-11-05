Индийская энергетическая компания ONGC продолжит покупать российскую нефть через трейдеров, поскольку на них не распространяются санкции.

Об этом на полях конференции ADIPEC в Абу-Даби заявил председатель правления и генеральный директор ONGC Арун Кумар Сингх, передает РИА Новости.

«Мы будем соблюдать абсолютно все санкции», — заявил он.

Сингх добавил, что при соблюдении санкций компания планирует делать все, что разрешено делать.

До этого агентство Bloomberg писало, что экспортеры Индии призвали премьера страны Нарендру Моди ввести экономические меры поддержки на фоне 50% пошлин США.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от закупок российской нефти. По словам американского президента, он разговаривал с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, и тот заявил ему, «что не собирается связываться с российской нефтью».

Индия собралась заменить российскую нефть американской

16 октября в Белом доме сообщили, что Индия сократила импорт российской нефти на 50% после «продуктивных дискуссий» с США.