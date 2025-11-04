Пашинян: Армения и США ведут переговоры о строительстве железной дороги

Армения ведёт переговоры с США о строительстве железной дороги, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Сейчас мы обсуждаем с нашими американскими партнёрами строительство железной дороги, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Почему именно с США? Потому что это неотъемлемая часть проекта TRIPP», — цитирует его ТАСС.

Ранее Пашинян допустил вложения России в восстановление железной дороги между Арменией и Азербайджаном на фоне проекта «Маршрут Трампа во имя мира и процветания».

В августе президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам двусторонней встречи в Белом доме подписали три документа об углублённом двустороннем партнёрстве.