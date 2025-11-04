Миру предсказали глобальные перемены на рынке занятости уже к 2029 году

В мире до 2029 года появится более 100 млн новых рабочих мест. Об этом говорится в «Глобальном индексе занятости» (Global Jobs Index) Кильского института мировой экономики (IfW), пишет газета Kronen Zeitung.

По словам экспертов, на данный момент старение населения в Европе сдерживает рост числа рабочих мест. Аналитики считают, что в ближайшие годы центр занятости переместится в Африку, где наблюдается массовый прирост населения. Также они подсчитали, что в Азии число занятых увеличится на 21 млн, в Южной Америке — на 9 млн, в Северной Америке — на 4 млн. При этом в «стареющей Европе» занятость сократится на 7 млн, если уровень безработицы останется на стабильном уровне.

Эксперты спрогнозировали, что инвестиции в Африку поспособствуют ее экономической стабильности и уменьшат миграционное давление.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения Университета «Синергия» Ирина Шапошникова спрогнозировала увеличение числа рабочих мест на 10–15% в России в середине 2026 года. Она отметила, что после завершения СВО в долгосрочной перспективе будет наблюдаться постепенный рост экономики благодаря притоку на рынок труда работников и инвестиций. По словам Шапошниковой, многие российские предприятия найдут новые рынки сбыта своей продукции. Среди них после отмены санкций будут и европейские. Кроме того, станет шире территория сбыта, а производство адаптируется к новым условиям мирного применения в различных отраслях экономики, включая сельское хозяйство и сферу услуг.