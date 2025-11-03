Власти США в ноябре обеспечат лишь 50% средств для предоставления талонов на продукты

Минсельхоз США в ноябре сможет обеспечить лишь половину нужного объема финансирования Программы продовольственной помощи (SNAP), по которой 42 миллиона американцев получают талоны на продукты.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В резервном фонде на ноябрьские пособия по SNAP останется в общей сложности $4,65 миллиарда, которые будут направлены на покрытие 50% текущих выплат домохозяйствам, имеющим на них право», — уточнил заместитель замминистра по вопросам продовольствия, питания и потребительских службы Патрик Пенн.

Кроме того, по итогам ноября Служба продовольствия и питания (FNS) полностью исчерпает резервные фонды на указанную программу предоставления населению талонов на еду. В итоге средств для новых заявителей, сертифицированных на SNAP в ноябре, не останется.

3 ноября министр транспорта Шон Даффи заявил, что США могут закрыть авиасообщение, если из-за шатдауна (временного прекращения работы правительства) полеты станут небезопасными. Он добавил, что страна пока не готова к подобному развитию событий. По его словам, закрытие авиасообщения создает дополнительный риск для авиационной системы.

1 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что у Белого дома нет законных полномочий для выделения средств на Программу дополнительной продовольственной помощи для американских граждан из-за шатдауна.