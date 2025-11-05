Китай отменит дополнительные пошлины на ряд товаров из США

Китай с 10 ноября на год приостановит действие дополнительной пошлины в размере 24% на товары из США. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Китайской Народной Республики.

© Газета.Ru

Отмечается, что при этом дополнительная пошлина в размере 10% на американские товары сохранится.

В документе говорится, что это поспособствует здоровому, стабильному и устойчивому развитию торгово-экономических отношений между Китаем и США и принесет пользу народам обеих стран.

30 октября Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели переговоры в Южной Корее. По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран.