СМИ: Китай стал отказываться от нефти из России
Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая стали отказываться от закупок нефти из России на фоне американских санкций против российского нефтяного сектора. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Китайские нефтеперерабатывающие компании, включая государственных гигантов и более мелкие частные НПЗ, избегают российских поставок после того, как США и другие страны внесли в черный список крупнейших производителей Москвы и некоторых ее клиентов», — говорится в сообщении издания.
Отмечается, что государственные гиганты Sinopec и PetroChina Co. пока отменили «некоторые поставки» российской нефти после введения санкций США против ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл».
«Показные санкции»: Трамп не стал говорить о российской нефти с Си Цзиньпином
При этом более мелкие частные нефтеперерабатывающие заводы также воздерживаются от нефти РФ, «опасаясь штрафов».
23 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.
Ранее в Белом доме сделали заявление о закупках Индией нефти из России.