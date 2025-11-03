Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая стали отказываться от закупок нефти из России на фоне американских санкций против российского нефтяного сектора. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Китайские нефтеперерабатывающие компании, включая государственных гигантов и более мелкие частные НПЗ, избегают российских поставок после того, как США и другие страны внесли в черный список крупнейших производителей Москвы и некоторых ее клиентов», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что государственные гиганты Sinopec и PetroChina Co. пока отменили «некоторые поставки» российской нефти после введения санкций США против ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл».

При этом более мелкие частные нефтеперерабатывающие заводы также воздерживаются от нефти РФ, «опасаясь штрафов».

23 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

