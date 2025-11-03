Вице-канцлер ФРГ призвал отказаться от стали из России из-за «европейского патриотизма»

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал к ужесточению мер против России. Он хочет «ввести полный запрет на импорт российской стали в ЕС», сообщает DPA.

Клингбайль заявил, что необходимо «полностью прекратить весь импорт стали из России».

«Стальные слябы, произведенные в России и далее переработанные в ЕС, по-прежнему освобождены от санкций. Вы не сможете объяснить никому, кто работает в нашей сталелитейной промышленности, почему Европа продолжает сохранять рынок открытым для [президента России Владимира] Путина», — сказал Клингбайль.

Стальные слябы являются исходным материалом, используемым в производстве листов и рулонов.

Вице-канцлер также заявил, что необходимо «больше европейского патриотизма». Это, по его словам, означает увеличение внутреннего производства и «более пристальное внимание к экологически чистой высококачественной стали из Германии и Европы».

Заявление прозвучало в преддверии знакового для немецких металлургов события. Канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг намерен провести переговоры с представителями сталелитейной промышленности страны. Во встрече, получившей название «Стальной саммит», также примут участие Клингбайль, министр экономики Катерина Райхе, министр труда Бербель Бас и лидеры немецких земель, в которых расположены предприятия металлургической отрасли.

Переговоры направлены «на принятие мер по повышению устойчивости и торговых отношений». Цены на энергоносители также будут на повестке дня, заявил представитель правительства ФРГ.

Сейчас немецкие производители на грани кризиса. Они испытывают давление новых тарифов США, серьезную китайскую конкуренцию и падение спроса со стороны испытывающих трудности автопроизводителей.