Власти Германии рассчитывают на возобновление поставок чипов Nexperia

Министерство экономики Германии рассчитывает на возобновление поставок чипов Nexperia. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Отмечается, что в Германии из-за дефицита чипов возникла угроза приостановки производства на ряде автомобильных заводов.

«Мы очень серьезно относимся к ситуации и обсуждаем этот вопрос с компаниями, а также с нидерландскими и европейскими партнерами в различных форматах», — говорится в заявлении немецкого ведомства.

По данным газеты Bild, правительство Германии направило дипломатическую ноту Китаю в связи с ситуацией с компанией-производителем микрочипов Nexperia, которая привела к дефициту полупроводников.

10 октября газета Financial Times сообщила, что Китай усилил таможенный контроль за импортными поставками чипов. По ее данным, в течение последних недель в крупных китайских портах были мобилизованы команды таможенников для проведения проверок поставок полупроводниковой продукции.