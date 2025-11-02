ЦБ предлагает отменить введение НДС на операции с банковскими картами

Банк России предложил исключить из проекта налоговых изменений, вступающих в силу с нового года, норму о введении НДС на операции с банковскими картами, включая услуги эквайринга и процессинга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Замечания ЦБ направил в Госдуму, где второе чтение законопроекта намечено на 18 ноября. Среди отмеченных рисков удорожание услуг и повышению тарифов на эквайринг и процессинг. По мнению регулятора, рост налоговой нагрузки также скажется на доходности банков и ограничит возможности для развития бонусных программ и кэшбэков.

Кроме того, изменение налогового режима затронет социально значимые платежные сервисы: СБП, платформу цифрового рубля и платежную систему «Мир», что создаст дополнительную нагрузку в условиях санкций.

Комментирует директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский:

— В одну из задач Банка России входит развитие платежных систем для банковской системы, для экономики в целом. Введение НДС на транзакции препятствует развитию подобных систем просто потому, что услуги станут значительно более дорогими, и это затормозит развитие платежной системы в целом. Просто будут меньше пользоваться, менее популярно будет. Локальным задачам Банка России этот налог противоречит. Это окажет негативное влияние на по сути, все платежные сервисы, затормозит их. Сейчас Россия — это одна из передовых в мире стран по данному критерию, в общем-то, будет отставание из-за этого.

— Это еще и относится к системе быстрых платежей тоже.

— Если я правильно понял формулировки, то да, это относится и к системе быстрых платежей тоже.

— Возможно ли, насколько вы оцениваете, что это вероятно, что все-таки прислушаются, и это повторное введение НДС не ведут?

— Я думаю, такая вероятность большая. Либо отменят эту инициативу, либо как-то ее сильно сократят в объемах. Возражения Банка России, возражения основных участников банковской системы — это некая скоординированная реакция. Не секрет, что банки обладают серьезным лоббистским ресурсом и к ним прислуживается Банк России. А банки почему против? Они не хотят терять свои доходы.

По оценке Сбербанка, отмена льготы в самом жестком варианте может обойтись банковскому сектору более чем в 200 млрд руб.

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении 23 октября, отменял льготу по НДС на обслуживание карт, действующую с 2006 года. Она позволила не облагать налогом расходы участников рынка — банков, платежных систем и процессинговых центров — и снижало стоимость обслуживания транзакций. Операторами процессинга в России выступают банки и специализированные центры, включая НСПК. Ранее Счетная палата сообщала, что в проекте отсутствуют расчеты, обосновывающие отмену этой льготы.