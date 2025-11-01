«Избыточное требование». Бельгийский Euroclear разблокировал активы России без разрешения США

Бельгийский депозитарий Euroclear, где заблокирована большая часть активов российских инвесторов, начал их размораживать без необходимости получения лицензии от США. Переводы без разрешения Вашингтона были проведены вскоре после того, как премьер Бельгии Барт де Вевер пообещал блокировать конфискацию активов России, если Евросоюз не разделит риски от ответных действий Москвы.

Российские брокеры смогли вывести из бельгийского депозитария Euroclear ценные бумаги американского происхождения, разблокированные по лицензии казначейства Бельгии, не получая лицензию регулятора США OFAC, утверждают источники «Ведомостей». По информации издания, уже есть несколько таких успешных кейсов. Тот факт, что Euroclear начал разблокировать российские активы без лицензии OFAC, подтверждают и «РБК Инвестиции».

После введения в 2022 году европейских санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД) активы российских инвесторов оказались заблокированными в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Первоначальная оценка объема замороженных средств составляла около 6 трлн рублей, при этом примерно 20% из этой суммы принадлежали физическим лицам. Большая часть замороженных в Европе российских активов — чуть более €200 млрд — заблокирована в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Летом прошлого года Euroclear уведомил НРД, что теперь для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, необходимо получать разрешение OFAC. С тех пор регулятор ни одной лицензии не выдал.

Сейчас же бельгийские юристы, сотрудничающие с коллегами из России, смогли убедить юристов Euroclear, что требование лицензии OFAC «избыточное и ничем не обусловленное», рассказал источник «Ведомостей» в крупном брокере.

Ряд успешных кейсов реализовал собеседник газеты в брокере. Еще несколько переводов без лицензии OFAC сейчас запущены в тестовом режиме, отмечает издание.

Позиция Брюсселя по активам России

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер 23 октября заявил, что страна блокирует конфискацию замороженных активов России, если Евросоюз не разделит риски. По его словам, в случае использования российских средств странам ЕС надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Политик также напомнил, что «даже во время Второй мировой войны к замороженным активам никто не прикасался».

Газета Politico отметила, что де Вевер «занял бескомпромиссную позицию» и «сорвал сделку», над которой в течение месяцев работали европейские чиновники. Издание назвало его «плохим мальчиком» (bad boy). Также «плохими мальчиками» в статье назывались канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо.

«Politico назвала меня плохим мальчиком. Плохой мальчик! Я? Можете себе это представить?» — ответил де Вевер, добавив, что «мы лучшие в городе», а если говорить об иммобилизованных активах, «то мы самые-самые».

Половину активов российских инвесторов разморозили

На этой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что половина замороженных с 2022 года российских активов инвесторов разморожена.

«Половина этих активов была разморожена за это время (с 2022 года. — «Газета.Ru»)», — сказала она в ходе заседания комитетов Госдумы по денежно-кредитной политике на период с 2026 по 2028 год.

В феврале Набиуллина сообщила, что удалось вернуть около 570 млрд рублей российских инвесторов, заблокированных в странах Запада. Речь идет о ценных бумагах и купонах, которые были заморожены. Средства вернули 1,5 млн человек.

Глава ЦБ отмечала, что регулятор вместе с правительством прорабатывал разные схемы, чтобы помочь вернуть деньги тех инвесторов, в отношении которых не вводились западные ограничения.