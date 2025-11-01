Пессимизм в российской промышленности усилился

По итогам октября российский индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей, который характеризует конъюнктуру в промышленности, опустился до 48 пунктов. Об этом говорится в отчете S&P Global.

В августе он составлял 48,7 пункта, а в сентябре — 48,2 пункта. Тем не менее нынешний результат все еще лучше, чем июльские 47 пунктов, минимальные с апреля 2022 года.

Значение выше 50 пунктов указывает, что в целом в промышленности преобладают оптимистичные настроения, а ниже этой отметки — наоборот, то есть в данном случае пессимизм усиливается.

В пресс-релизе указано, что условия работы в российском производственном секторе в октябре ухудшились, причем спад был самым быстрым за три месяца на фоне устойчивого падения производства и новых заказов. Компании продолжают сокращать штаты, ориентируясь на снижение занятости и закупки ресурсов.

Вместе с тем компании сокращали запасы в качестве средства снижения затрат, уменьшили ожидания по производству на следующий год и демонстрировали уверенность на самом низком с мая 2022 года уровне. Из положительных моментов выделяется только самый медленный рост затрат на ресурсы за последние 16,5 лет (наряду с августом).

Также для улучшения продаж и удержания уже имеющихся клиентов компании всего во второй раз за последние три года снизили цены, хотя эта коррекция и оказалась незначительной.

Причинами для пессимизма за последний месяц могли стать срыв переговоров между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште, введенные после этого санкции в отношении крупнейших российских нефтяных компаний и незначительное снижение ключевой ставки Центробанка в конце месяца.