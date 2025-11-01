С россиян собрали сотни миллионов рублей мелочью

В рамках акции «Монетная неделя» в оборот вернули более 245 миллионов рублей. О собранной с граждан мелочи сообщает пресс-служба Центрального банка России.

Акция по сбору монет завершилась в октябре. За время ее действия удалось собрать более 56 миллионов монет почти на 245 миллионов рублей. Это рекордный результат с момента проведения первой подобной акции в 2023 году.

«Всего в ходе пяти акций жители страны вернули в обращение более 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей. Вес сданной мелочи — свыше 962 тонн. Это примерно столько же, сколько кассовый центр Банка России в Москве выдает банкам в течение года» , — пояснили в регуляторе.

Несмотря на завершение акции, ряд банков и магазинов продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счет и после окончания акции. Их адреса и условия приема можно найти на сайте монетнаянеделя.рф.

Ранее ЦБ делился планами выпустить в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 10 тысяч рублей и диаметром 10 сантиметров. Масса золота в монете 999 пробы составляет килограмм. На лицевой стороне монеты изображен государственный герб России, на оборотной — изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.