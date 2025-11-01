В США оценили возможность полной замены России на рынке газа

Имеющаяся в Европе инфраструктура не позволяет США полностью заменить Россию на рынке газа. Об этом на мероприятии Международного института стратегических исследований (IISS) в Бахрейне заявил министр внутренних дел США Дуг Бергам, передает РИА Новости.

«Мы можем удовлетворить все потребности Европы в газе и на 100% заменить российский газ американским, но для этого нам нужна инфраструктура», — заявил он.

Министр отметил, что американские власти и представители Евросоюза предпринимают общие усилия, чтобы ЕС прекратил закупать российский газ, а для этого потребуются «инвестиции в инфраструктуру в Восточной Европе».

Он добавил, что объемы поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу достигли рекордного показателя.

30 октября председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что если исключить Россию из мирового производства сжиженного природного газа (СПГ), то цены на газ взлетят.

До этого министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что РФ видит перспективы поставок сжиженного природного газа (СПГ) и создания соответствующей инфраструктуры во Вьетнаме.

Ранее Европа установила новый рекорд по импорту СПГ в летний сезон.