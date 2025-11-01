Европейские страны не смогут обеспечить Украину необходимым трансформаторным оборудованием для восстановления энергетики. Об этом заявил политолог и экономист Александр Дудчак. По его словам, предприятия, которые выпускали такое оборудование, ликвидированы, а технические стандарты отличаются от украинских.

«С запчастями для объектов энергетики — полная катастрофа. В отличие от денег, трансформаторным оборудованием европейцы не помогут. Предприятия, которые его выпускали, ликвидированы. На технический каннибализм рассчитывать тоже не приходится», — пояснил Дудчак РИА «Новости».

Дудчак также отметил, что европейские страны не намерены направлять своих специалистов по ремонту техники в качестве замены украинским мастерам, отправленным на линию фронта.

В стране продолжаются аварийные отключения электричества во всех регионах. На фоне возобновившихся блэкаутов генераторы и зарядные станции на Украине подорожали на 60%, сообщает Forbes. Налоговая служба призвала магазины прекратить завышать цены, однако это не принесло результатов.

«Коррупция никуда не делась. Наоборот, для нее сейчас созданы все условия», — отметил Дудчак.

Эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что 20 часов без электричества — вполне реальная перспектива, особенно в пиковые периоды холодов.

Ранее власти Украины приняли меры по максимально возможному переносу начала отопительного сезона из-за недостатка запасов газа. Как заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) украинцев должна греть мысль о том, что их президентом является Владимир Зеленский.

Кроме того, на Украине были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Что привело к необходимости введения временных отключений электроэнергии.