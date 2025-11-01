Миру понадобится 300 млн тонн СПГ: всего три страны способны решить проблему

К середине века мировое потребление СПГ продемонстрирует рост на 300 млн т. Об этом заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон, передают «Известия». Как отмечается, обеспечить эти объемы смогут Россия, США и Катар.

Россия лидирует в экспорте СПГ: в прошлом году за границу было отправлено 34 миллиона тонн, что составляет 8% от общемирового объема. К 2030 году планируется увеличить этот показатель до 100 миллионов тонн. К концу 2025 года страна намерена полностью отказаться от импорта оборудования для производства СПГ.

Уголь остается востребованным из-за роста потребностей в электроэнергии. Природный газ — ключевое «переходное топливо» в рамках ESG-повестки. Рост СПГ-производства важен для отказа от угля и стабилизации энергосистем. Основной вызов — минимизация утечек метана и снижение углеродного следа.

Согласно Энергетической стратегии России до 2050 года, экспорт СПГ планируется увеличить до 175–253 млн т. Однако геополитические ограничения замедляют реализацию проектов, таких как «Арктик СПГ-2».

Основной спрос на СПГ в ближайшие десятилетия ожидается от Китая и Индии. Для России важно действовать на опережение, развивая инфраструктуру и импортозамещение, говорится в материале.