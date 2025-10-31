ЦБ ужесточает условия кредитования компаний с большими долгами

ЦБ увидел риски в темпах кредитования крупных компаний с высоким долгом.

Как заявил Банк России, крупные компании с высокой долговой нагрузкой наращивают привлечение кредитных ресурсов быстрее рынка в целом.

Это потребовало ужесточения принятых весной мер макропруденциального регулирования.

Поэтому регулятор с 1 декабря повышает надбавку при выдаче компаниям новых кредитов в банках на 20 процентных пунктов — до 40%.

Повышение надбавки будет мотивировать банки тщательнее оценивать риски и при этом существенно не повлияет на общую динамику кредитования, считает ЦБ РФ.