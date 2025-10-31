Европейская страна запретила экспорт топлива в страны Евросоюза

Депутаты парламента Болгарии 135 голосами «за» при четырех «против» и 42 воздержавшихся проголосовали за временный запрет на экспорт нефтепродуктов в страны Евросоюза. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство, отмечая, что речь идет в основном о дизельном и авиационном топливе.

Ограничения введены на фоне решения США о санкциях против «Лукойла», являющегося владельцем единственного НПЗ в стране. По мнению парламентского большинства, принятые меры носят превентивный характер и необходимы для обеспечения энергетической безопасности Болгарии и стабильности внутреннего рынка топлива. В свою очередь, оппозиция обвинила выступивших с предложением в сеянии паники.

Завод в Бургасе перешел в собственность «Лукойла» в 1998 году. В последнее время София принуждает его продать предприятие, в частности выписывая штрафы. В начале 2025-го болгарский премьер заявлял о семи претендентах на покупку НПЗ.