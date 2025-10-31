США попытались убедить еще одну страну отказаться от российской нефти

Глава Министерства финансов (Минфина) США Скотт Бессент обсудил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом отказ от российской нефти. Слова руководителя американского ведомства приводит «Интерфакс».

В ходе встречи также обсуждался вопрос прекращения Сингапуром импорта иранского сырья, уточнил Бессент. Отказ как можно большего числа стран от российских энергоресурсов, по его мнению, ускорит процесс урегулирования военного конфликта на Украине. При таком раскладе, полагает глава Минфина США, у России будет меньше возможностей для затягивания боевых действий в соседней стране.

Ранее власти Соединенных Штатов надавили на крупнейших покупателей российской нефти. После введения очередных санкций против энергогигантов из РФ ведущие импортеры из Индии и Китая начали пересматривать действующие контракты на импорт сырья из России, а танкеры с сырьем стали останавливаться на полпути.

Индия возобновила закупки нефти из России

После введения 50-процентных пошлин на индийские товары и новых санкций в отношении российских поставщиков нефти крупнейший в азиатской стране государственный нефтепереработчик Indian Oil начал поиски выпадающих баррелей в Северной и Южной Америке. В качестве вариантов для замещения сырья из РФ рассматривались экспортеры из США, Канады, Бразилии и ряда других стран региона. Давление Соединенных Штатов на Индию и Китай достигло желаемого результата, отмечала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Обе страны после призыва Трампа, пояснила она, стали снижать объемы закупок российского сырья.