Стало известно о подготовке к выпуску номинированных в юанях российских облигаций

Российские власти готовятся уже в текущем году разместить на Мосбирже номинированные в юанях облигации. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters. Один из них поделился, что это произойдет в декабре и «сделка ориентирована на самый широкий круг инвесторов: от банков и управляющих компаний до брокеров, работающих на рынке розничных клиентов».

По данным собеседников агентства, планируется до четырех выпусков облигаций на общую сумму до 400 миллиардов рублей со сроками погашения от трех до десяти лет.

«Аналитики ожидают высокого спроса на облигации со стороны российских экспортеров, включая крупные энергетические компании, многие из которых в настоящее время хранят свою прибыль в юанях на банковских депозитах», — говорится в публикации.

В начале 2024 года в Минфине отмечали, что Россия продолжает работу над размещением облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, однако пока не удается получить поддержку инициативы у китайской стороны.

В начале сентября 2025 года западные СМИ писали, что КНР намерена открыть свой внутренний рынок облигаций для крупных российских энергокомпаний. Речь шла об опции размещения так называемых панда-облигаций, которую получат две-три российские фирмы, не попадающие под действие большинства международных санкций.