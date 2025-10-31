Нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp, являющийся крупнейшим в Индии, приобрёл пять партий российской нефти с поставкой в декабре.

Такую информацию приводит агентство Reuters. По его данным, поставщиками нефти выступили компании, которые не подпали под санкции.

В публикации указывается, что возобновление Индией закупок нефти из России произошло несмотря на давление со стороны США.

Ранее сообщалось, что в Индии изучают последствия санкций США против российского нефтяного сектора.